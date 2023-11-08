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Подполковник рязанской ГИБДД Сусляков обжаловал свой арест

Начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Рязанской области, подполковник полиции Денис Сусляков обжаловал свой арест. Об этом говорится на сайте Советского суда.

Апелляцию на меру пресечения рассмотрит облсуд 10 ноября. Начало в 11:30.

Напомним, на Суслякова завели уголовное дело за взятку в особо крупном размере. Он получал деньги с грузоперевозчиков и руководителей транспортных компаний за выдачу разрешений на автомобильную перевозку опасных грузов.