Стали известны подробности ареста высокопоставленного сотрудника рязанской ГИБДД

Начальник Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Рязанской области, полковник полиции Денис Сусляков поставил на системную основу получение взяток с грузоперевозчиков и руководителей транспортных компаний за выдачу разрешений на автомобильную перевозку опасных грузов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В отношении Суслякова возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ. Сейчас он находится под арестом до 11 декабря 2023 года.