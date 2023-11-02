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В Рязани арестовали высокопоставленного сотрудника рязанской ГИБДД

В Рязани заключили под стражу начальника Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Рязанской области, полковник полиции Денис Сусляков. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Он проходит по уголовному делу о получении взятки в крупном размере группой лиц по предварительному сговору (пункты «а», «в», части 5 статьи 290 УК РФ).

Советский районный суд Рязани отправил его в СИЗО, где он проведет 1 месяц 23 дня.

Сторона защиты обжаловала арест.