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В Рязани задержали мужчину, угрожавшего водителю автобуса пистолетом

В Рязани полиция задержала пассажира, который угрожал водителю автобуса пистолетом. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном МВД.

В отношении 64-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством). Зарегистрированный травматический пистолет изъяли. Мужчина сейчас находится в отделе полиции.

Ранее в интернете опубликовали видео, на котором запечатлено, как мужчина угрожал водителю. Пассажир представился полковником полиции. В МВД ответили, что у них таких сотрудников нет.