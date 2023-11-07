В рязанском автобусе № 75 пассажир угрожал водителю пистолетом

В Рязани 7 ноября в автобусе № 75 мужчина угрожал водителю пистолетом. Видео выложили в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автор поста сообщил, что мужчина зашел в автобус и представился полковником полиции, потребовав остановить транспорт в неположенном месте. Водитель отказал ему в просьбе, и тогда пассажир начал его оскорблять и достал пистолет.

«Водитель всячески пытался его успокоить, но мужчина достал пистолет и начал угрожать. К счастью никто не пострадал, но прошу всех быть осторожнее и внимательнее», — отметили в посте.