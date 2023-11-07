Рязанская полиция установила личность мужчины, напавшего с пистолетом на водителя в маршрутке

Рязанская полиция установила личность мужчины, напавшего с пистолетом на водителя в маршрутке. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном УМВД.

По данным ведомства, мужчина не является сотрудником полиции. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, инцидент произошел в автобусе № 75. Вооруженный мужчина потребовал остановить транспорт в неположенном месте. На отказ водителя «полковник полиции» достал пистолет и направил его на мужчину.