В Рязани расселят четыре аварийных дома до 2024 года

В Рязани расселят четыре аварийных дома до 2024 года. Об этом говорится в постановлении администрации. В список домов включили:

дом № 11, улица Сенная;

дом № 12, улица Трубежная;

дом № 16, площадь Соборная;

дом № 32, улица Баженова.

Власти намерены расселить 18 жилых помещений, из которых семь находятся в личной собственности рязанцев. Стоимость оценивается оценивается в 15,5 млн рублей.

До на улице Сенной 1918 года постройки уже несколько лет закрыт баннером, его признали авариным в 2012 году после пожара с пострадавшими.

В доме № 12 на улице Трубежной крупный пожар произошел в 2009 году, однако сначала местные власти пришли к решению, что здание 1917 года подстройки подлежит восстановлению. В 2012 году дом признали аварийным, позже мэрия планировала изъять квартиры для муниципальных нужд.

Жителей дома № 32 на улице Баженова должен был расселить застройщик для возведения многоэтажек, однако владелец компании скончался, поэтому достроить не удалось даже первую секцию высотки (речь про обманутых дольщиков с улицы Баженова). Дом 1958 года постройки признали аварийными еще в 2014 году, в настоящий момент в нем никто не проживает. Позже мэрия пыталась также изъять территорию в муниципальную собственность.

Дом на площади Соборной сгорел в 2010 году, его признали аварийным три года спустя. Жителей также не смог расселить застройщик, поэтому жители вынуждены жить в маневренном фонде, так как все жилье было муниципальным. В декабре 2022 года дом решили снести, несмотря на то, что жильцы до сих пор не получили новых квартир.