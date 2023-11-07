Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
11°
Срд, 08
10°
Чтв, 09
ЦБ USD 92.42 -0.62 08/11
ЦБ EUR 98.79 -0.22 08/11
Нал. USD 92.55 / 93.3 07/11 11:00
Нал. EUR 98.7 / 99.75 07/11 15:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 часов назад
2 779
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
4 292
Кто готов помогать школам?
Все чаще школы предоставляют учебники своим ученикам.
31 октября 16:11
5 257
Девелопер Артем Феоктистов о секретах успеха, экзотических инструмента...
О личной истории успеха и важных тонкостях выбора надеж...
27 октября 15:00
7 231
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Рязани расселят четыре аварийных дома до 2024 года

В Рязани расселят четыре аварийных дома до 2024 года. Об этом говорится в постановлении администрации. В список домов включили:

  • дом № 11, улица Сенная;
  • дом № 12, улица Трубежная;
  • дом № 16, площадь Соборная;
  • дом № 32, улица Баженова.

Власти намерены расселить 18 жилых помещений, из которых семь находятся в личной собственности рязанцев. Стоимость оценивается оценивается в 15,5 млн рублей.

До на улице Сенной 1918 года постройки уже несколько лет закрыт баннером, его признали авариным в 2012 году после пожара с пострадавшими.

В доме № 12 на улице Трубежной крупный пожар произошел в 2009 году, однако сначала местные власти пришли к решению, что здание 1917 года подстройки подлежит восстановлению. В 2012 году дом признали аварийным, позже мэрия планировала изъять квартиры для муниципальных нужд.

Жителей дома № 32 на улице Баженова должен был расселить застройщик для возведения многоэтажек, однако владелец компании скончался, поэтому достроить не удалось даже первую секцию высотки (речь про обманутых дольщиков с улицы Баженова). Дом 1958 года постройки признали аварийными еще в 2014 году, в настоящий момент в нем никто не проживает. Позже мэрия пыталась также изъять территорию в муниципальную собственность.

Дом на площади Соборной сгорел в 2010 году, его признали аварийным три года спустя. Жителей также не смог расселить застройщик, поэтому жители вынуждены жить в маневренном фонде, так как все жилье было муниципальным. В декабре 2022 года дом решили снести, несмотря на то, что жильцы до сих пор не получили новых квартир.