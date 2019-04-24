Мэрия намерена изъять у рязанцев аварийные дома, которые не смог расселить застройщик. Соответствующие постановления администрации официально опубликовали в среду, 24 апреля.

Согласно документу, дома №№ 30 и 32 на улице Баженова и земельные участки изымают для муниципальных нужд.

Оба дома 1958 года постройки признали аварийными еще в 2014 году. До этого их вместе с двухэтажным домом № 34 включили в программу застроенных территорий, которая предусматривает снос и расселение ветхого жилья.

Инвестором площадки на улице Баженова и Славянском проспекте стала компания ООО «Инжстрой», которая запланировала построить на участке десятиэтажку с подземным паркингом. На публичных слушаниях жители аварийных домов единогласно поддержали застройщика, но некоторые просили снизить этажность.

«Выйдешь, извините, в трусах белье повесить, а на тебя сверху кто-то смотрит», — говорили они.

Первым расселили и снесли двухэтажный барак, на участке начали строить высотку в три секции. Позже «Инжстрой» решил увеличить размеры дома и подстроить еще три секции в районе домов №№ 32 и 30.

Уплотнение застройки также обсуждали на публичных слушаниях и мэрия дала положительное заключение.

Однако спустя три года аварийные дома до сих пор на месте. Три секции новостройки по сути уже готовы, на одной из них даже завершили отделку фасада. Однако территория стройки заброшена, а сам дом должны были сдать в эксплуатацию в конце 2017 года.

По словам местных жителей, дом стоит без присмотра уже несколько месяцев.

Директор компании застройщика «Инжстрой» Владимир Майлатов скончался в 2017 году, после этого фирма перешла в руки его супруги. Сейчас сайт компании не работает, а телефоны не отвечают.

В апреле Николай Любимов объявил дольщиков «Инжстроя» обманутыми.

«Вместе с этими компаниями мы ведем поиск выхода из сложившейся ситуации, — сказал губернатор. — Мы стараемся как можно оперативнее решать проблему обманутых дольщиков».

Обманутыми оказались и жильцы так и нерасселенных домов.

Жители дома № 32 уже давно съехали: дверь заколотили, а окна заросли диким кустарником.

В соседнем доме с ярким желто-голубым фасадом до сих пор живут люди. Около дома стоит машина, дверь охраняет собака, а на стенах висит антенна «Триколора».

Правда, дома никого не оказалось, чтобы узнать: как жильцы относятся к тому, что мэрия намерена изъять их дом.

Как пояснили в управлении капитального строительства, процедура изъятия займет несколько месяцев. Сначала специальная комиссия выяснит стоимость имущества, а затем предложит компенсацию жильцам. Если те откажутся, то история может завершиться только судом.