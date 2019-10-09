Мэрия намерена изъять квартиры из сгоревшего десять лет назад дома в центре Рязани

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Мэрия намерена изъять земельный участок площадью 709 кв м и две квартиры площадью 35,5 и 76,5 кв м из сгоревшего двухэтажного дома № 12 на улице Трубежной. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 9 октября.
3 января 2009 года в доме № 12 на улице Трубежной произошел
В марте 2012 года дом признали аварийным, но до настоящего времени так и не снесли.
Отметим, что в муниципальном доме было пять квартир, две из которых приватизировали. Предположительно эти помещения и изымают «для муниципальных нужд».
Сейчас здание 1917 года постройки зарастает дикими кустарниками, в сгоревших помещениях ночуют бомжи.
В феврале 2019 года мэрия
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?