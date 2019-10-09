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15:47, 9 октября 2019 398
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Мэрия намерена изъять квартиры из сгоревшего десять лет назад дома в центре Рязани

Мэрия намерена изъять квартиры из сгоревшего десять лет назад дома в центре Рязани

Мэрия намерена изъять земельный участок площадью 709 кв м и две квартиры площадью 35,5 и 76,5 кв м из сгоревшего двухэтажного дома № 12 на улице Трубежной. Соответствующее постановление опубликовали в среду, 9 октября.

3 января 2009 года в доме № 12 на улице Трубежной произошел крупный пожар, который уничтожил несущие и ограждающие конструкции здания, однако сначала местные власти пришли к решению, что здание подлежит восстановлению.

В марте 2012 года дом признали аварийным, но до настоящего времени так и не снесли.

Отметим, что в муниципальном доме было пять квартир, две из которых приватизировали. Предположительно эти помещения и изымают «для муниципальных нужд».

Сейчас здание 1917 года постройки зарастает дикими кустарниками, в сгоревших помещениях ночуют бомжи.

В феврале 2019 года мэрия приняла решение снести дом.


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