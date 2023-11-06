Мать мальчика, разбившего стекла в машинах на улице Весенней, лишили родительских прав

Сейчас ребенку 10 лет.

Мать мальчика, разбившего стекла в машинах на улице Весенней, лишили родительских прав. Об этом РЗН. Инфо стало известно из собственных источников.

В мае о мальчике, который «развлекался», бросая в стекла машин камни, рассказали рязанцы. Они отмечали, что ребенок растет в неблагополучной семье, а мать не работает. В апреле 2021 года об этом мальчике уже писали СМИ. Тогда он за пару дней украл телефон, велосипед и вскрыл машину. Пострадавшие обращались в полицию.

Сейчас ребенку 10 лет.