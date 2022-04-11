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В Рязани школьник за пару дней украл телефон, велосипед и вскрыл машину
Два преступления попали на камеру.

В Рязани школьник за пару дней украл телефон, велосипед и вскрыл машину. Об этом РЗН. Инфо сообщили пострадавшие.

По их словам, подросток 7 апреля вскрыл «Приору» на улице Чкалова. Из машины он украл бумажник с документами. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Пострадавшая написала заявление в полицию.

9 апреля подросток украл телефон в ТРЦ «Виктория плаза». Телефон оказался муляжом, однако произошедшее также попало на камеры.

В тот же день школьник украл велосипед у сверстника. Его родители вызвали полицию и написали заявление.

«Мой сын говорит: „не бери мой велосипед“, а он сел и уехал», — рассказала мать ребенка, у которого угнали велосипед.

В тот же день семья увидела подростка с украденным велосипедом в парке Железнодорожников. На место вызвали полицию, которая забрала школьника.

«Пацан вообще сказал ему пофиг, не стыдно [Орфография и пунктуация сохранены]", — отметила собеседница.

Официальная информация уточняется.