В Рязани школьник за пару дней украл телефон, велосипед и вскрыл машину. Об этом РЗН. Инфо сообщили пострадавшие.
По их словам, подросток 7 апреля вскрыл «Приору» на улице Чкалова. Из машины он украл бумажник с документами. Кража попала на камеры видеонаблюдения. Пострадавшая написала заявление в полицию.
9 апреля подросток украл телефон в ТРЦ «Виктория плаза». Телефон оказался муляжом, однако произошедшее также попало на камеры.
В тот же день школьник украл велосипед у сверстника. Его родители вызвали полицию и написали заявление.
«Мой сын говорит: „не бери мой велосипед“, а он сел и уехал», — рассказала мать ребенка, у которого угнали велосипед.
В тот же день семья увидела подростка с украденным велосипедом в парке Железнодорожников. На место вызвали полицию, которая забрала школьника.
«Пацан вообще сказал ему пофиг, не стыдно [Орфография и пунктуация сохранены]", — отметила собеседница.
Официальная информация уточняется.