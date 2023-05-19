Рязанцы пожаловались на ребенка, разбивающего стекла автомобилей и окна

Рязанцы пожаловались на ребенка, разбивающего стекла автомобилей и окна. Пост появился в сообществе «Новости Рязани ВКонтакте».

Инциденты происходили на улице Весенней.

По информации пользователей, ребенок бросает в машины камни. Отмечается, что из-за того, что мальчику 11 лет, полиция «ничего не сможет сделать». Также сообщается, что ребенок растет в неблагополучной семье, а его мать не работает. В инспекции по делам несовершеннолетних, пишут пользователи, также говорят, что ничего сделать не могут.

«Ребенок продолжает развлекаться! Я не понимаю это пробел в нашем законодательстве или должностные лица не исполняют свои обязанности?», — указано в посте.