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Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве пристава в Рязани
МВД Медиа в субботу, 4 ноября, опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани. Мужчину задержали в квартире.

МВД Медиа в субботу, 4 ноября, опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани. Мужчину задержали в квартире.

На кадрах видно, как несколько омоновцев вбегают в квартиру и «скручивают» мужчину.

Напомним, что подозреваемый в преступлении — житель Рязани 1979 года рождения.

Он рассказал о мотивах преступления.