Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве пристава в Рязани
МВД Медиа в субботу, 4 ноября, опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани. Мужчину задержали в квартире.
МВД Медиа в субботу, 4 ноября, опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани. Мужчину задержали в квартире.
На кадрах видно, как несколько омоновцев вбегают в квартиру и «скручивают» мужчину.
Напомним, что подозреваемый в преступлении — житель Рязани 1979 года рождения.
Он рассказал о мотивах преступления.