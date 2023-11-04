Опубликовано видео задержания подозреваемого в убийстве пристава в Рязани

МВД Медиа в субботу, 4 ноября, опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани. Мужчину задержали в квартире.

МВД Медиа в субботу, 4 ноября, опубликовали видео задержания подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского в Рязани. Мужчину задержали в квартире.

На кадрах видно, как несколько омоновцев вбегают в квартиру и «скручивают» мужчину.

Напомним, что подозреваемый в преступлении — житель Рязани 1979 года рождения.

Он рассказал о мотивах преступления.