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Жители деревни Соколовка обсудили с властями и застройщиками закрытие единственной короткой дороги

29 ноября жители Соколовки и Олимпийского городка встретились с представителями застройщика по поводу обустройства безопасного прохода. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

На собрании пришедшие выбрали инициативную группу, которая дополнительно встретится со строительной компанией, чтобы посмотреть план застройки и определить, где будут находиться тропинки, проходы, проезды.

Отмечается, что администрация Рязани направит обращение к застройщику, чтобы сначала организовать технические проезды и временные проходы, а потом размежевать территорию и передать дороги и проезды в муниципалитет.

Ранее СМИ сообщали, что рязанцы могут лишиться единственной короткой дороги из деревни Соколовка в Дашково-Песочню. Позже мэр Рязани Виталий Артемов пообещал решить проблему с перекрытием единственной короткой дороги из деревни Соколовка в Дашково-Песочню.