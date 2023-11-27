Рязанцы могут лишиться единственной короткой дороги из деревни Соколовка в Дашково-Песочню

Рязанцы рассказали редакции РЗН. инфо о том, что застройщик может перекрыть единственную короткую дорогу из деревни Соколовка в Дашково-Песочню.

По словам жителей, многие десятилетия они ходили в магазины, детские сады, школы, больницы и на остановки общественного транспорта в Дашково-Песочню. Дорога шла от деревни через Олимпийский городок, ее использовали пешеходы и автомобилисты. Путь до Дашково-Песочни занимал у них меньше времени, чем в поселок Соколовка. После того, как в Олимпийском городке стали строиться новые многоэтажки, рязанцы забеспокоились, что им перекроют короткий маршрут.

«Жители улиц Тепличная, Полевая, Школьная, Озерная, Заречная остаются без единственной дороги, проходящей в Дашково-Песочню. На данный момент в связи с расширением застройки территории Олимпийского городка, устанавливаются ограждения, из-за которых жителей этих улиц могут лишить имеющейся дороги», — подчеркнули жители.

Если дорогу закроют, рязанцам придется пользоваться маршрутом через Восточную окружную дорогу, а далее по улице Зубковой. По мнению жителей, у автомобилистов такой путь займет в два раза дольше времени, а для пешеходов он и вовсе непригоден.

«Просим администрацию города и застройщика обратить внимание на просьбу местных жителей и оставить возможность для проезда автомобилей и пешего прохода по данной территории», — добавили местные.

Администрация города ответила рязанцам, что у застройщика есть разрешение на строительство домов на этом земельном участке.

«Застройщик установил ограждение по границам земельного участка, на котором предполагается строительство. Указанная Вами тропинка расположена на двух земельных участках, которые принадлежат на праве собственности юридическим лицам и предназначены под многоквартирные жилые дома и для ведения сельскохозяйственного производства», — отметили в мэрии.

В 2018 году администрация Рязани опубликовала реестр, где числится, что ООО «Северная компания» получила разрешение на строительство домов на данном участке до 17 ноября 2026 года.