Мэр Рязани пообещал решить проблему с единственной короткой дорогой из деревни Соколовка в Дашково-Песочню

Во вторник, 28 ноября, на заседании регионального правительства Виталий Артемов пообещал решить проблему с перекрытием единственной короткой дороги из деревни Соколовка в Дашково-Песочню.

Артемов отметил, что территория принадлежит застройщику, который строит там дома.

«Мы встретимся с застройщиком и сделаем проход для жителей деревни Соколовка. В течение недели решим этот вопрос», — добавил мэр города.

Малков порекомендовал Артемову тщательно все взвесить и подумать, как организовать удобный проход для рязанцев.

Напомним, рязанцы рассказали, что могут лишиться единственной короткой дороги из деревни Соколовка в Дашково-Песочню.