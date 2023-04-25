В Рязани сдали дом-долгострой от фирмы «Веллком»
Жители ЖК «Дом на Московском» получили ключи от квартир.
Во вторник, 25 апреля, жители ЖК «Дом на Московском» получили ключи от квартир. Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов во «Вконтакте».
Строительство жилищного комплекса затянулось на 3,5 года. Вопрос финансирования стройки стоял остро из-за предбанкротного состояния фирмы «Веллком».
Напомним, что у «Веллком» есть долгострой на улице Ленинского Комсомола. Когда дольщики получат ключи от тех квартир — неизвестно.