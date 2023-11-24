Песков заявил, что в Кремле надеются, что до нового «железного занавеса» с Западом не дойдет

Песков заявил, что в Кремле надеются, что до нового «железного занавеса» с Западом не дойдет. Об этом пишет ТАСС.

«Пока, наверное, преждевременно об этом говорить. Много разной такой агрессивной риторики мы наблюдаем с той стороны, но будем надеяться, что до этого не дойдет», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что Финляндия 24 ноября закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного. После этого премьер-министр Норвегии заявил о возможном закрытии КПП на границе с Россией.