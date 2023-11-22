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Финляндия 24 ноября закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного

Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного, сообщает РИА Новости со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

«Правительство предлагает закрыть все погранпереходы на восточной границе, за исключением „Райя-Йосепи“. Расположенный в муниципалитете Инари, он является самым северным пунктом пересечения границы Финляндии», — говорится в публикации.

Как уточнили в финском кабмине, речь идет о закрытии переходов Куусамо, Салла и Вартиус, они прекратят осуществлять пропуск людей 24 ноября в 00:00.

Отмечается, что открыть КПП планируют 23 февраля 2024 года.