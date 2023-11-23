Премьер-министр Норвегии заявил о возможном закрытии КПП на границе с Россией

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время выступления на конференции картеля LO Stats заявил, что королевство может закрыть КПП на границе с Россией. Об этом сообщило РИА Новости.

Политика спросили о возможности последовать финскому примеру и закрыть границу с Россией.

«Если будет надо», — ответил Стере.

Также он добавил, что Норвегия внимательно следит за ситуацией в Финляндии и Эстонии.

Ранее сообщили, что Финляндия закроет все КПП на границе с Россией, кроме самого северного.