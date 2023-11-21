В рязанском аквапарке прокомментировали ситуацию с травмированием ребенка.
Как сообщила пресс-служба «Окской жемчужины», причиной происшествия стало нарушение гостьей правил безопасности. В частности, она оставила своих детей четырех и девяти лет без присмотра в бассейне.
Отмечается, что дети начали играть в прятки в воде. Пострадавший хотел спрятаться за горкой, прижавшись спиной к решетке водозабора.
Жизни мальчика ничего не угрожало. Сотрудники аквапарка своевременно оказали ему необходимую помощь.
Кроме того, все аттракционы проходят ежегодный контроль и освидетельствование.
Как заключили в развлекательном центре, причиной происшествия стал человеческий фактор.
Напомним, ранее женщина сообщила, что в «Окской жемчужине» ее ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне.
Следственный комитет и прокуратура начали проверку.