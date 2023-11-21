В рязанском аквапарке прокомментировали ситуацию с травмированием ребенка

В рязанском аквапарке прокомментировали ситуацию с травмированием ребенка.

Как сообщила пресс-служба «Окской жемчужины», причиной происшествия стало нарушение гостьей правил безопасности. В частности, она оставила своих детей четырех и девяти лет без присмотра в бассейне.

Отмечается, что дети начали играть в прятки в воде. Пострадавший хотел спрятаться за горкой, прижавшись спиной к решетке водозабора.

Жизни мальчика ничего не угрожало. Сотрудники аквапарка своевременно оказали ему необходимую помощь.

Кроме того, все аттракционы проходят ежегодный контроль и освидетельствование.

Как заключили в развлекательном центре, причиной происшествия стал человеческий фактор.

Напомним, ранее женщина сообщила, что в «Окской жемчужине» ее ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку.