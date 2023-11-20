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В рязанском аквапарке «Окская жемчужина» ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне

В рязанском аквапарке «Окская жемчужина» ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне. Об этом сообщила мать ребенка в группе «Типичная Рязань».

«Разыскиваются свидетели происшествия. В субботу, 18 ноября в районе 17 часов в аквапарке „Окская жемчужина“ моего ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне для грудничков на втором этаже. Сейчас он находится в больнице, ребенок выжил благодаря помощи других взрослых, но это были не сотрудники аквапарка, а обычные посетители», — написала женщина.

По ее словам, она написала заявление в полицию.

Женщина просит тех, кто стал свидетелем этого происшествия или аналогичных событий, писать ей в личные сообщения.