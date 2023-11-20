Следственный комитет начал проверку обстоятельств травмирования ребенка в рязанском аквапарке

Следственный комитет начал проверку обстоятельств травмирования ребенка в рязанском аквапарке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России проводится доследственная проверка по факту травмирования мальчика 2014 года рождения во время посещения аквапарка. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Следователями назначен комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Действиям сотрудников аквапарка дадут юридическую оценку, по результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ранее женщина сообщила, что в «Окской жемчужине» ее ребенка затянуло в систему фильтрации в детском бассейне.