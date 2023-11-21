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На «России 1» снова выйдет программа Малахова, посвященная гибели Елены Логуновой

На «России 1» снова выйдет программа Малахова, посвященная гибели Елены Логуновой. Об этом на своей странице Вконтакте сообщила рязанская поэтесса Татьяна Бутченко.

Она рассказала, что ее пригласили на программу, как человека из народа. В эфире она прочитала стихи, посвященные Елене Логуновой.

В выпуске расскажут об угрозах родителей Логунова и о том, что он планирует в СИЗО.

Программу покажут 21 ноября в 16:30 на канале «Россия 1».

Напомним, Логунову дали 11 лет тюрьмы. После вынесения приговора, мать погибшей рязанки, Наталия Кошелева рассказала о преследовании со стороны родителей Логунова.