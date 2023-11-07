Наталия Кошелева рассказала о преследовании со стороны родителей Логунова

Наталия Кошелева рассказала о преследовании со стороны родителей Логунова. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

"4 и 6 ноября 2023 года в вечернее время замечаю около своего дома машину «Тойота Прадо» с госномерами А996СС 62, принадлежащую родителям моего экс-зятя, которая долго стоит около моего дома", — пишет женщина.

Отмечается, что мать убитой рязанки обратилась в полицию.

«На вопрос участкового „С какой целью приехали?“, поступил ответ „полюбоваться местными красотами“. А в уголовном деле имеется письмо отпрыска своим сородичам. Цитата: „Детей Кошелюхе не отдавать, даже если придется ее убрать“. Как думаете, с какой целью автомобиль, на котором везли труп моей дочери, приезжал в Белоомут?» — задается вопросом Наталия Кошелева.

Напомним, ранее родители Логунова подали в суд на мать убитой рязанки.