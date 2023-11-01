В рязанском суде Александру Логунову вынесли приговор

В среду, 1 ноября, в Железнодорожном районном суде Александру Логунову вынесли приговор. Об этом сообщает корреспондент РЗН. инфо.

Судья отметил, что Александр Логунов обвиняется по двум статьям «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов», по которой ему грозит от двух до шести лет, и «Убийство» — от шести до пятнадцати лет.

На заседании присутствовали мать Елены Логуновой и адвокаты.

Железнодорожный суд приговорил Логунова к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также с Логунова взыщут в счет возмещения морального вреда Наталье Кошелевой два млн рублей.

Напомним, Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Рязанцы с матерью пропавшей год искали девушку. В сентябре 2022 года Александр Логунов признался в убийстве жены. С 4 апреля в рязанском Железнодорожном суде проходят заседания по данному делу.