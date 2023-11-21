Мать Елены Логуновой рассказала об угрозах со стороны бывшего зятя

Во вторник, 21 ноября, в программе «Малахов», мать Елены Логуновой Наталия Кошелева рассказала об угрозах со стороны бывшего зятя в письмах родителям.

Как отметила Кошелева, когда Логунова вызвали к следователю, он не знал, кто его вызывает, адвокат или следователь, поэтому у него было два письма: одно — для Наталии, где он раскаивается, второе — где он признается своим родителям, что убил Елену Логунов, и призывает устранить Кошелеву. Кошелева подчеркнула, что следователь случайно нашел второе письмо.

«Примените все силы, даже если нужно будет убрать кошелюху, да — это грех, но представь, что было бы дальше с детьми», — говорится в письме Логунова.

Напомним, Логунову дали 11 лет тюрьмы. После вынесения приговора, мать погибшей рязанки, Наталия Кошелева рассказала о преследовании со стороны родителей Логунова.