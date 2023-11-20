В полиции опровергли информацию о том, что отец Логунова пытался поджечь дом матери погибшей

В полиции опровергли информацию о том, что отец Логунова пытался поджечь дом матери погибшей. Об этом РЗН. Инфо сообщили в местном УМВД.

Отмечается, что 13 ноября в полицию поступило сообщение от жительницы Белоомута, что неизвестные подъехали к ее дому и ведут видеосъемку.

«Прибывшим на место сотрудникам полиции заявительница пояснила, что опасается за свою жизнь, так как к ее жилищу постоянно приезжает неизвестный автомобиль с людьми, которые, по ее мнению, могут поджечь ее дом», — говорится в сообщении.

Полиция доставила в отдел находящихся внутри стоявшей около дома машины.

«Они пояснили, что являются бабушкой и дедушкой несовершеннолетних детей, проживающих совместно с заявительницей. С ними они хотели повидаться и передать подарки», — отметили в ведомстве.

Полицейские проверили машину и запрещенных предметов не обнаружили.

По данному факту собран материал, который направлен в надзорное ведомство.

Напомним, 14 ноября появилась информация о том, что отец Логунова пытался поджечь дом Наталии Кошелевой.

Ранее стало известно, Александр Логунов получил 11 лет за убийство жены и за распространение порнографических материалов. Его родители подали в суд на мать погибшей.