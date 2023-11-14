«Рязанские новости»: отец Логунова пытался поджечь дом Наталии Кошелевой

Отец осужденного за убийство жены Александра Логунова пытался поджечь дом Наталии Кошелевой. Об этом сообщило издание « Рязанские новости » со ссылкой на саму пострадавшую.

Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, в подмосковном Белоомуте.

Как отметил ранее Telegram-канал «Усы Куракиной», Сергей Логунов приехал приехал вместе с юристами из-за гражданского спора о том, с кем останутся дети погибшей Елены. Также сообщалось, что участников инцидента задержала полиция.

Официальная информация уточняется.

Ранее Александр Логунов получил 11 лет за убийство жены и за распространение порнографических материалов. Его родители подали в суд на Наталию Кошелеву.