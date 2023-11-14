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«Рязанские новости»: отец Логунова пытался поджечь дом Наталии Кошелевой

Отец осужденного за убийство жены Александра Логунова пытался поджечь дом Наталии Кошелевой. Об этом сообщило издание «Рязанские новости» со ссылкой на саму пострадавшую.

Инцидент произошел в понедельник, 13 ноября, в подмосковном Белоомуте.

Как отметил ранее Telegram-канал «Усы Куракиной», Сергей Логунов приехал приехал вместе с юристами из-за гражданского спора о том, с кем останутся дети погибшей Елены. Также сообщалось, что участников инцидента задержала полиция.

Официальная информация уточняется.

Ранее Александр Логунов получил 11 лет за убийство жены и за распространение порнографических материалов. Его родители подали в суд на Наталию Кошелеву.