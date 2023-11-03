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Родители Логунова подали в суд на мать убитой рязанки

Родители Александра Логунова подали в суд на мать убитой рязанки Наталию Кошелеву. Дело о защите чести, достоинства и репутации поступило 30 октября в Луховицкий суд.

Истцами выступают Сергей и Ирина Логуновы, ответчиками — Наталия Кошелева и частный детектив Екатерина Шумякина. Мать Елены Логуновой рассказала редакции РЗН. инфо, что семья зятя требует выплатить компенсацию в размере 10 миллионов рублей.

«Знают ли они значение слов чести и достоинства? Я, как послушный гражданин, приду на заседание», — отметила Кошелева.

Судебное заседание назначено на 21 ноября. Также Наталия Кошелева отметила, что 23 ноября будет заседание по детям. На нем родители Логунова добиваются, чтобы внучек передали под опекунство им.

Напомним, 1 ноября Александру Логунову вынесли приговор.