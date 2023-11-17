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Стало известно, как будет выглядеть рязанский монумент «Город трудовой доблести»

Стало известно, как будет выглядеть рязанский монумент «Город трудовой доблести». Об этом сообщило издание «Рязанские ведомости».

Ситуацию обсудили члены Рязанского отделения Российского военно-исторического общества. О том, как продвигается работа по созданию памятника, рассказали глава отделения Сергей Филимонов и член Совета, краевед Арсен Бабурин.

Монумент будет представлять собой шпиль, у основания которого разместят информацию о трудовых подвигах рязанцев в годы Великой Отечественной войны. Местоположение знака неизвестно.

Напомним, в начале сентября президент России Владимир Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести».