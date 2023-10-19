В Рязани определят место размещения стелы «Город трудовой доблести»

В Рязани определят место размещения стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщили в группе Главархитектуры Рязанской области.

В четверг, 19 октября, в Рязани прошла встреча со скульптором-монументалистом Денисом Стритовичем, который разрабатывал проекты стел во всех российских городах со званием «Город трудовой доблести». На ней обсудили, какой должна быть стела в Рязани.

«Предусматривается одинаковая форма стел, именно она сохраняет единообразие проекта, но архитектурный ансамбль и сооружения будет оригинальным, с отсылкой к истории нашего города. Главный архитектор Рязанской области и другие эксперты выберут подходящее место и предварительную концепцию сооружения», — говорится в сообщении.

Напомним, в начале сентября Путин присвоил Рязани звание «Город трудовой доблести».

На фото слева — стела «Город трудовой доблести в Алдане, справа — в Чите.