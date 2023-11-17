Рязанцы выплатили около 182 миллионов рублей алиментов за 2023 год

Рязанцы выплатили 181,7 миллионов рублей алиментов за десять месяцев 2023 года. Об этом РЗН. Инфо рассказали в региональном УФССП.

По данным службы, за десять месяцев 2023 года в Рязанской области общая взысканная сумма по алиментам — 181,7 млн, рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года (108,3 млн, рублей) сумма увеличилась на 67,7%. Самой же крупной суммой, которую удалось вернуть с помощью приставов, стали 1 144 100 рублей.

«Неуплата средств родителем без уважительных причин на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно, наказывается исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на тот же срок, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года», — объяснили в ведомстве.

По словам пресс-службы регионального УФССП, в случае, если алиментщик погасит всю задолженность, он освобождается от уголовной ответственности.

Выяснить общую сумму задолженности по алиментам в Рязанской области редакции не удалось. Приставы не смогли назвать цифры, сославшись, что показатель постоянно меняется.

Напомним, В октябре стало известно, что в Рязанской области разыскивают мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам. А 9 ноября депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий создание реестра должников по алиментам.