В Рязанской области разыскивают мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам

В Рязанской области разыскивают мужчину, задолжавшего более миллиона рублей по алиментам. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Речь идет о Вадиме Андриянове 1981 года рождения. Зная об обязанности по решению суда каждый месяц выплачивать алименты на ребенка, он уклонялся от этого. Сейчас его долг составляет 1 миллион 200 тысяч рублей.

Известно, что он зарегистрирован в селе Муравлянка Сараевского района, однако там не проживает. В розыске находится с 2017 года.

Сараевские судебные приставы просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Андриянова, сообщить по телефонам: 8 (49148) 3-18-25, 8 (49148) 3-13-72.