Госдума приняла в первом чтении закон о создании реестра должников по алиментам

Депутаты нижней палаты российского парламента приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий создание реестрадолжников по алиментам. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу Госдумы.

Законопроектом предусматривается внесение в реестр данных о россиянах, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за долги по алиментам, а также о тех, кого объявили в розыск за их неуплату.

«Предполагается, что реестр будет публиковаться в открытом доступе на сайте ФССП. Удаление из него будет возможно только после полного погашения всех обязательств», — говорится в документе.