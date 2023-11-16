В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту

В Совфеде предложили ввести уголовную ответственность за склонение к аборту. Об этом сообщает RT.

По данным издания, крымский сенатор Ольга Ковитиди предложила ввести уголовную ответственность за склонение женщин к аборту.

Отмечается, что речь идет о принуждении женщин к операции через уговоры, предложения, подкуп, обман или другие требования.

«Санкция за подобные действия должна быть ощутимой», — заявила Ковитиди.

Ранее в одном из российских регионов предложили ввести штраф за склонение к аборту. Отметим, что в Рязанской области подобные санкции не рассматриваются.