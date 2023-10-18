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В российском регионе планируют ввести штрафы за склонение к аборту

Еще в одном российском регионе планируют ввести штрафы за склонение к аборту. Об этом сообщил Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Речь идет о Тамбовской области. Законопроект внес в областную думу глава региона Максим Егоров.

«За склонение к аборту предусмотрены штрафы: для граждан они составят от 5 до 10 тыс. рублей, для иностранных граждан — от 10 до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей», — указано в сообщении.

Законопроект признает склонение к искусственному прерыванию беременности «угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства». Под склонением понимается принуждение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований.