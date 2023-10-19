В Рязанской области не планируют вводить штрафы за склонение к аборту

Рязанская областная дума не планирует вводить штрафы за склонение к аборту по примеру Тамбовской области. Об этом РЗН. инфо рассказали в пресс-службе органа, в четверг, 19 октября.

«Подобный законопроект не обсуждается, рассматривать также не планируется», — отметили в региональном парламенте.

Напомним, что в Тамбовскую облдуму внесли законопроект, который признает склонение к искусственному прерыванию беременности «угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства». Под склонением понимается принуждение женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований.