Начальник Дирекции благоустройства Рязани Андрей Солодилов покинул пост

Начальник Дирекции благоустройства города Андрей Солодилов с 16 ноября покинул свой пост. Об этом пишет Vidsboku со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Солодилов уже был генеральным директором ДБГ во время первого срока Виталия Артемова, во второй раз он возглавил Дирекцию благоустройства города в августе 2023 года и проработал на этом посту ровно три месяца.

Исполняющим обязанности назначен Александр Тарасиков, который ранее занимал должность заместителя директора в организации.

С февраля 2017 года по март 2023-го Тарасиков руководил рязанской исправительной колонией ИК-7.

Напомним, ранее стало известно, что трудовой договор не продлили с директором МП «Детское питание» Ириной Каминской.

Кроме того, в среду, 15 ноября, директора рязанского дворца культуры и искусства Николая Панина освободили от должности.