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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения пенсионера подростками в Рязани

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения пенсионера подростками в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В среду, 15 ноября, в соцсетях появилось видео, на котором подростки избили пожилого мужчину в Рязани. Позже полицейские установили их личности. На одного из несовершеннолетних составили протокол об административном правонарушении.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Никешкину возбудить по данному факту уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах произошедшего.

Ход следствия поставить на контроль в центральном аппарате СК России.