Подростков, избивших пожилого мужчину в Рязани, и их родителей привлекли к ответственности

В среду, 15 ноября, сотрудниками полиции установлены все участники инцидента и доставлены в отдел МВД России по Октябрьскому району города Рязани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении одного из несовершеннолетних составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Кроме того, оштрафовали родителей за «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

С учащимися работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где подростки избивают пожилого мужчину. Полиция взяла ситуацию на контроль.