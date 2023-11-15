В Рязани подростки избили пожилого мужчину

В Рязани подростки избили пожилого мужчину. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «RZN.Life».

На кадрах видно, как подростки ведут себя агрессивно, преследуют пенсионера, бьют его по ногам, голове и толкают.

Когда мужчина пытается скрыться в лифте дома, один из молодых людей блокирует двери и наносит еще несколько ударов ногами.

Судя по видео, ситуация произошла в поселке Шлаковый.

«У моего знакомого были друзья, которые в 15 лет напились и избили дедушку. Просто я не могу это оставить безнаказанным», — написал автор поста.