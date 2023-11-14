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Малков прокомментировал теракт на железной дороге в Рязани

Павел Малков прокомментировал теракт на железной дороге в Рязани. Губернатор призвал «всех» усиливать меры безопасности на заседании правительства 14 ноября.

«Все знают, что в субботу у нас произошло ЧП на железной дороге, к счастью никто не пострадал.

Все правоохранительные структуры работают, выполняют свои задачи. РЖД в рекордные сроки восстановили поврежденную ветку, благодарность за высокий уровень организации работ.

Мы в воскресенье провели заседание оперштаба, обсудили дополнительные меры, которые нужно принять для повышения защищенности объектов. Главам администрации, руководителям органов исполнительной власти: везде нужно наращивать меры по усилению безопасности… Везде надо серьезно усиливать бдительность. Это касается абсолютно всех, сегодня это особенно важно», — заявил политик.

Напомним, в субботу, 11 ноября, с рельсов сошли 19 грузовых вагонов. Сообщалось, что это случилось из-за подрыва железнодорожного полотна.