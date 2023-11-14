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Артемов подтвердил, что количество платных парковок в Рязани сократится

Виталий Артемов подтвердил, что количество платных парковок в Рязани сократится. Об этом и.о. мэра города заявил 14 ноября на заседании правительства.

Чиновник прокомментировал предложение рязанцев убрать платную парковку на улице Право-Лыбедской около Политеха.

«Количество улиц, которые были ранее определены для платных парковок будет сокращено. Улица Право-Лыбедская пока находится в перечне улиц для организации платных парковок, окончательный перечень сформируем до декабря с учетом интенсивности движения и количества платных парковок», — заявил Артемов.

Он отметил, что с окончательным списком горожан ознакомят в декабре.

Напомним, с 2024 года платные парковки перейдут в собственность Рязани. Количество улиц с платной стоянкой намерены сократить.