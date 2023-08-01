В Рязани платные парковки перейдут в собственность муниципалитета

В Рязани платные парковки перейдут в собственность муниципалитета. Об этом сообщили в мэрии.

В мэрии уточнили, что в январе 2024 года заканчивается срок действия заключенного с ПАО «Ростелеком» соглашения по созданию и использованию платных парковок в Рязани. Права по владению и распоряжению всеми платными парковочными комплексами передадут в собственность города.

Обслуживание платных парковок будет осуществляться муниципальным учреждением, которое проведет оптимизацию созданных парковочных мест, будет следить за состоянием дорожных знаков и разметки.