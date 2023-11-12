В Рязани временно перенесут остановку «Памятник Павлову»

Изменения начнутся с понедельника, 13 ноября.

В Рязани временно перенесут остановку «Памятник Павлову» из-за работ по благоустройству Нижнего городского парка. Фото в редакцию РЗН. инфо прислали очевидцы.

В объявлении указано, что остановка, расположенная в сторону улицы Свободы, переносится и будет находиться напротив здания ФРФНК РГУ на улице Ленина, дом № 20.

Изменения начнутся с понедельника, 13 ноября. Они будут действовать до сентября 2024 года.

Напомним, в Рязани на благоустройство первого этапа Нижнего городского сада выделили 202,6 миллиона рублей. После начала работ оттуда исчезли трибуны, сцена и тренажеры.