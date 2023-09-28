В рязанском Нижнем городском саду исчезли трибуны, сцена и тренажеры после начала благоустройства

В Рязани приступили к благоустройству Нижнего городского сада. Корреспондент РЗН. инфо побывал в парке в четверг, 28 сентября.

Верхний городской парк оградили от пешеходов металлическим забором и сигнальной лентой. Со стороны парковки также установили железное ограждение. Предупреждающих табличек нет.

Со стороны улицы Ленина на территорию сада можно пройти через единственную открытую дверь центрального входа. Со стороны улицы Садовой вход перекрыли.

На территории сада демонтировали лестницу, детские качели, тренажеры, трибуны, сцену. Лавочки и урны пока не убрали. В момент, когда корреспондент РЗН. инфо делал фоторепортаж, на месте работали два трактора, один мини-трактор, КаМАз.

Напомним, в Рязани на благоустройство первого этапа Нижнего городского сада выделили 202,6 миллиона рублей.