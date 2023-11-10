Подполковника рязанской ГИБДД Суслякова оставили в СИЗО

Начальника Центра дорожного и технического надзора, пропаганды безопасности дорожного движения рязанской ГИБДД Дениса Суслякова оставили под стражей. Соответствующее постановление огласили в апелляционной инстанции Рязанского областного суда, пишет «КП-Рязань».

Рассмотрев материалы дела и выслушав позицию адвокатов и прокурора, суд не стал изменять меру пресечения на домашний арест, как того просили защитники. Их жалобу суд оставил без удовлетворения.

Напомним, подполковника полиции Дениса Суслякова обвиняют в получении взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Ранее он обжаловал свой арест.