Малков: в Рязанскую область поступили восемь новых машин скорой помощи

В Рязанскую область поступили восемь новых машин скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона в своем Telegram-канале.

«Ведем системную работу по модернизации первичного звена здравоохранения. В регион поступила партия из восьми полноприводных автомобилей скорой медицинской помощи. Транспорт повышенной проходимости, что особенно важно для отдаленных поселений. Машины проходят постановку на учет, после направим их в районные медучреждения», -написал глава региона.

Отмечается, что до конца года еще 14 спецмашин пополнят автопарк города.

Автомобили оснащены системой «Глонасс», дефибрилляторами, электрокардиографами, портативными аппаратами ИВЛ, наборами для реанимационной помощи и другим медоборудованием.

Напомним, в апреле 2023 года регион получил 26 новых спецавтомобилей «скорой», а в сентябре — восемь.