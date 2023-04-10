В Рязанской области автопарк 19 районных больниц пополнится новыми машинами

В Рязанской области автопарк 19 районных больниц пополнится новыми машинами скорой помощи. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

26 автомобилей оснащены необходимым медицинским оборудованием, системой ГЛОНАСС. Половина машин обладают повышенной проходимостью.

Современные автомобили скорой помощи получат больницы Александро-Невского, Касимовского, Клепиковского, Кораблинского, Милославского, Михайловского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Сапожковского, Сараевского, Сасовского, Скопинского, Старожиловского, Спасского, Чучковского, Шацкого и Шиловского районов. Некоторые учреждения получат по несколько машин.

Павел Малков поблагодарил за поддержку региона главу правительства Михаила Мишустина — автомобили поступили в область по его поручению.

«Это второе крупное обновление медицинского транспорта за прошедшие полгода. Для Рязани купим ещё минимум 10 скорых и 20 машин для первичной помощи», — отметил губернатор.